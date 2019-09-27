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У NASA показали викривлення навколо чорної діри, і це неймовірно
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Космічне агентство NASA створило анімацію з викривленням простору навколо чорної діри, і це виглядає крутіше, ніж будь-які науково-фантастичні фільми. Зацініть!
Національне космічне агентство США NASA показало на своєму офіційному сайті незвичайну анімацію, яка дозволяє побачити, як змінюється простір та все рухається навколо чорної діри. Таким чином гравітація впливає на сприйняття об'єктів.
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Зокрема, можна стежити за помаранчевим світлом від розпаленої речовини, яку захопила потужна гравітація. Це так званий акреційний диск. Саме через силу гравітації світло помітно деформується та сам вигляд чорної діри змінюється, але це лише ілюзія.
Джерело: NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman
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