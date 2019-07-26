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Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж
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У Полтавській області відкрили для проїзду перші 15 км швидкісного цементобетонного шосе М-03 Київ – Полтава. Всього планується укласти 80 км полотна по території області.
Проєкт реалізують в районі населеного пункту Решетилівка на трасі Н-31. Бетонна дорога проходить по території Полтавської та Дніпропетровської областей до Дніпра. Відзначається, що на цій ділянці використовують нову для України технологію: цементобетонну суміш укладають суцільним шаром шириною 10,5 метрів спеціальна техніка. Ці машини формують відразу цілу проїзну частину з двома смугами і широким узбіччям.
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Короткі факти:
- За одну зміну бригада робітників укладає 500-600 метрів полотна. Проїзд по ньому можна буде відкривати через 28 днів.
- Товщина бетонного покриття складає майже 1,5 метра.
- Дорога буде розширена з двох до чотирьох смуг і отримає статус швидкісного шосе.
- Після завершення будівництва проїхати 146 кілометрів між Решетилівкою і Дніпром можна буде за 1,5 години.
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