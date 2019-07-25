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У Кривому Розі фотограф зняв на відео рідкісну птицю

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Сиворакша - фото 1
Сиворакша / vlad-pankov.livejournal

У Кривому Розі фотограф Віктор Севідов зняв рідкісну птицю, яка занесена до Червоної книги України – сиворакшу. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як видно на ролику, пташка досить велика. За своїми розмірами подібна до дроздів. Вона є представницею виду сиворакші і занесена до Червоної книги України. Харчується сиворакша як комахами, так і ящірками та жабами. Крім цього вживає і різноманітні ягоди.

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Цей вид птахів – перелітний і проводить зиму в Східній Африці. У більшості українських областей вона або зовсім зникла, або з'являється досить рідко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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