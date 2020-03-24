Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж

Громадський транспорт Великої Британії переповнений, попри оголошений жорсткий карантин.

Метро в столиці Великої Британії – у Лондоні – переповнене, попри оголошений напередодні карантин із жорсткими обмеженнями.

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Про це повідомляє BBC. Мер Лондона Садок Хан закликав суспільство дотримуватися карантину, інакше "помре більше людей". Користувачі соцмереж публікують фотографії, на яких видно, що люди не дотримуються карантину і громадський транспорт так само переповнений.

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