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Карантин Коронавірус

Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж

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Лондон на карантині - фото 1
Лондон на карантині / bbc

Громадський транспорт Великої Британії переповнений, попри оголошений жорсткий карантин.

Метро в столиці Великої Британії – у Лондоні – переповнене, попри оголошений напередодні карантин із жорсткими обмеженнями.

І ще: На відео показали, як працює транспорт за перепустками у Києві

Про це повідомляє BBC. Мер Лондона Садок Хан закликав суспільство дотримуватися карантину, інакше "помре більше людей". Користувачі соцмереж публікують фотографії, на яких видно, що люди не дотримуються карантину і громадський транспорт так само переповнений.

Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж - фото 394004

Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж - фото 394005

Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж - фото 394006

Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж - фото 394007

Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж - фото 394008

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Джерело: bbc
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