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Карантин Коронавірус

Києвом почали їздити авто з гучномовцями, інформуючи про умови карантину: відео

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Києвом почали їздити авто з гучномовцями, інформуючи про умови карантину: відео - фото 1

Вулицями Києва почали їздити спецавтомобілі з гучномовцями, що закликають людей залишатися вдома в умовах карантину. Відео з'явилося на сторінці ДСНС України у Facebook.

Зокрема, з гучномовців лунають заклики користуватися захисними масками, дотримуватися дистанції не менше як два метри між людьми і дотримуватися правил гігієни. Жителів міста також просять не виходити на вулицю без особливої ​​потреби і не відвідувати людні місця.

І ще: Київ без метро у фото: тиснява у маршрутках, а люди без масок

"Сьогодні в Києві, а з завтрашнього дня по всій Україні, такі автомобілі будуть курсувати вулицями міст і здійснювати інформування людей про правила їхньої поведінки у цей період", – уточнює прес-служба ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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