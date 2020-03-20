Києвом почали їздити авто з гучномовцями, інформуючи про умови карантину: відео

Вулицями Києва почали їздити спецавтомобілі з гучномовцями, що закликають людей залишатися вдома в умовах карантину. Відео з'явилося на сторінці ДСНС України у Facebook.

Зокрема, з гучномовців лунають заклики користуватися захисними масками, дотримуватися дистанції не менше як два метри між людьми і дотримуватися правил гігієни. Жителів міста також просять не виходити на вулицю без особливої ​​потреби і не відвідувати людні місця.

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"Сьогодні в Києві, а з завтрашнього дня по всій Україні, такі автомобілі будуть курсувати вулицями міст і здійснювати інформування людей про правила їхньої поведінки у цей період", – уточнює прес-служба ДСНС.

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