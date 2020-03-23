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На відео показали, як працює транспорт за перепустками у Києві

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На відео показали, як працює транспорт за перепустками у Києві - фото 1

З 23 березня у громадський транспорт Києва впускають тільки певні категорії громадян. Тепер право доїжджати на роботу мають лише лікарі, працівники спецслужб і продавці продуктових магазинів. У мережі показали, як контролюють посадку пасажирів.

Від сьогодні, з 23 березня, київський громадський транспорт перевозить людей тільки зі спецперепустками і посвідченням особи. На вході в салон наявність документів перевіряють поліцейські. Якщо пропуску ще немає, необхідно пред'явити документ, що підтверджує місце роботи. До речі, проїзд залишається платним.

До слова: У Києві впускають людей у громадський транспорт лише за перепустками: як їх отримати

Так, у мережі з'явилося відео, як цей процес відбувається в реальному житті. У ролику показано, як біля дверей в автобус стоїть поліцейський і перевіряє документи у пасажирів. Відзначимо, що всі люди у масках, дотримуючись таким чином санітарного режиму.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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