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Тести Подорожі

Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях

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Прогноз погоди в Україні - фото 1
Прогноз погоди в Україні

29 липня в Україні відзначиться високою температурою повітря та дощами з грозами у деяких областях. Детальніше про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

29 липня, у понеділок, по всій країні відчуватиметься справжня літня спека, адже місцями температура сягатиме понад +30 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі витягнуться фронтальною ниткою по крайній півночі, від Волині Рівненщині до Сумщини Харківщини. І ще ймовірні дощі з грозами на Вінниччині та Одещині. Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. У Києві понеділок буде спекотним", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 липня у містах України:

Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях - фото 344142
  • Ужгород +29+31
  • Львів +28+30
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +32+34
  • Полтава +29+31
  • Суми +27+29
  • Харків +29+31
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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