Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях

29 липня в Україні відзначиться високою температурою повітря та дощами з грозами у деяких областях. Детальніше про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

29 липня, у понеділок, по всій країні відчуватиметься справжня літня спека, адже місцями температура сягатиме понад +30 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі витягнуться фронтальною ниткою по крайній півночі, від Волині – Рівненщині до Сумщини – Харківщини. І ще ймовірні дощі з грозами на Вінниччині та Одещині. Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. У Києві понеділок буде спекотним", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 липня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +28+30

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +29+31

Рівне +28+30

Луцьк +29+31

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +29+31

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +32+34

Полтава +29+31

Суми +27+29

Харків +29+31

Дніпро +30+32

Запоріжжя +32+34

Донецьк +30+32

Луганськ +29+31

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