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Аномальна спека може зруйнувати те, що залишилося від Нотр-Даму

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Наразі ведуться укріплювальні роботи у Нотр-Дамі - фото 1
Наразі ведуться укріплювальні роботи у Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері, який постраждав у результаті пожежі в квітні цього року, може впасти через аномально високу температуру повітря у Парижі. Про це головний архітектор історичних пам'яток Франції Філіп Вільньов повідомив новинному агентству Euronews.

Вільньов стурбований тим, що кам'яна кладка у результаті висихання може втратити структурну цілісність, через що собор може впасти.

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Згідно з прогнозами, температура у Парижі досягне рекордних 42 °C. Повідомляється, що зараз фахівці у терміновому порядку взялися за зміцнення та стабілізацію Нотр-Даму до початку основних робіт з реконструкції.

Собор може обвалитися через аномальну спеку - фото 343763
Собор може обвалитися через аномальну спеку

Головна небезпека полягає у комбінованій дії тепла та води, яка наразі знаходиться всередині стін і склепіння, – пояснює Артос Ньюс Ніколаос Карідіс, старший викладач і експерт з архітектурної консервації в Університеті Кента.

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Джерело: Euronews
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