Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото

  • 27
Офіс компанії LEGO в Данії - фото 1
Офіс компанії LEGO в Данії / CF Møller Architects

У світі важко знайти людину, яке не знає про конструктори LEGO, але мало хто бачив коли-небудь головний офіс цієї компанії. Спойлер: він виглядає так само креативно та весело, як і продукція, яку там створюють.

Команда архітекторів CF Møller Architects попрацювала над новеньким кампусом головного офісу компанії LEGO у містечку Біллунн в Данії. Він розрахований на понад 2 тисячі працівників та демонструє всі цінності корпорації, серед яких креатив, веселощі, якість, уява та турбота.

І ще: У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото

До слова, на вигляд споруди надихнула картина в офісі власника LEGO Group, на які хлопчик тримає в руках будинок, який сам зробив з відомого конструктора. А ще одним крутим фактом є те, що на даху паркінгу поблизу є більше як 4 тисячі сонячних батарей, які дозволяють забезпечити енергією половину кампусу, а на дахах є клумби.

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393301

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393302

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393303

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393304

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393305

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393306

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393307

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393308

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393309

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393310

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393311

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393312

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393313

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393314

Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото - фото 393315


Джерело фото: CF Møller Architects

Читайте також: Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • 16 березня, 14:23
  • 2346
Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
  • Вчора, 14:00
  • 489
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 1888
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл