Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото

У світі важко знайти людину, яке не знає про конструктори LEGO, але мало хто бачив коли-небудь головний офіс цієї компанії. Спойлер: він виглядає так само креативно та весело, як і продукція, яку там створюють.

Команда архітекторів CF Møller Architects попрацювала над новеньким кампусом головного офісу компанії LEGO у містечку Біллунн в Данії. Він розрахований на понад 2 тисячі працівників та демонструє всі цінності корпорації, серед яких креатив, веселощі, якість, уява та турбота.

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До слова, на вигляд споруди надихнула картина в офісі власника LEGO Group, на які хлопчик тримає в руках будинок, який сам зробив з відомого конструктора. А ще одним крутим фактом є те, що на даху паркінгу поблизу є більше як 4 тисячі сонячних батарей, які дозволяють забезпечити енергією половину кампусу, а на дахах є клумби.



Джерело фото: CF Møller Architects

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