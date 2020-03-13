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У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото

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The Edge - фото 1
The Edge / cnn

На Манхеттені в Нью-Йорку офіційно відкрили найвищий оглядовий майданчик західної півкулі під назвою The Edge.

Скляний майданчик трикутної форми розташований на сотому поверсі хмарочоса Hudson Yards Tower, який є на березі річки Гудзон. З висоти понад 300 метрів відкривається вид на весь Нью-Йорк.

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Оглядовий майданчик виступає зі стіни хмарочоса майже на 20 метрів. Підйом на майданчик на ліфті складе 60 секунд.

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391808

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391809

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391810

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391811

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391812

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391813

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391814

У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото - фото 391815

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Джерело: cnn
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