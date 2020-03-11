Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі

У США поблизу заповідника звели ідеальний будинок мрії для сучасних людей, який об'єднує любов до природи та технологічність. Зацініть, як він виглядає!

Архітектурна студія Searl Lamaster Howe зуміла створити ідеальним будиночок для відпочинку на межі заповідника Лоулесс Парк за кілька годин від Мічигану. Дім із площею у 225 квадратних метрів є доволі просторим, але доволі екологічним.

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А все завдяки особливостям будівництва та повільному нагріванню і охолодженню споруди. До слова, на території помешкання є вітальня, їдальня, кухня відкритого планування, спальні, вбиральні, а також тераси з розкішним видом.

Фото: Tony Soluri

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