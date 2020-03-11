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Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі

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Дім біля заповідника у США - фото 1
Дім біля заповідника у США / Tony Soluri

У США поблизу заповідника звели ідеальний будинок мрії для сучасних людей, який об'єднує любов до природи та технологічність. Зацініть, як він виглядає!

Архітектурна студія Searl Lamaster Howe зуміла створити ідеальним будиночок для відпочинку на межі заповідника Лоулесс Парк за кілька годин від Мічигану. Дім із площею у 225 квадратних метрів є доволі просторим, але доволі екологічним.

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А все завдяки особливостям будівництва та повільному нагріванню і охолодженню споруди. До слова, на території помешкання є вітальня, їдальня, кухня відкритого планування, спальні, вбиральні, а також тераси з розкішним видом.

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391505

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391506

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391507

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391508

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391509

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391510

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391511

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391512

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391513

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391514

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391515

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391516

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391517

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391518

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391519

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391520

Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі - фото 391521

Фото: Tony Soluri

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Джерело: magazindomov
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