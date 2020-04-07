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Як виглядає новий корпус Охматдиту в Києві: вражаюче відео

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Новий корпус Охматдиту в Києві - фото 1
Новий корпус Охматдиту в Києві / skyscrapercity

У Києві завершили будівництво нового корпусу національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відеоогляд медустанови.

За словами Володимира Зеленського, основні будівельні роботи в новому корпусі завершилися ще 1 квітня, залишилося тільки доставити і під'єднати медичне обладнання. Офіційне відкриття планують здійснити 1 червня – до Дня захисту дітей.

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"Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей", – прокоментував відео президент України.

Крім цього, глава держави додав, що саме так повинні бути усі лікарні в Україні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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