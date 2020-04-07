Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 7 квітня

Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 7 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 7 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1 462 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 143 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих коронавірус в Україні:

Захворіли 1 462 Одужали 28 Померли 45

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ 253 Київська область 97 Чернівецька область 247 Івано-Франківська область 160 Тернопільська область 168 Рівненська область 40 Запорізька область 41 Одеська область 30 Волинська область 34 Львівська область 29 Дніпропетровська область 15 Житомирська область 11 Черкаська область 62 Херсонська область 13 Луганська область 3 Донецька область 10 Вінницька область 77 Закарпатська область 38 Кіровоградська область 53 Полтавська область 12 Сумська область 51 Харківська область 1 Чернігівська область 7 Хмельницька область 10

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6 385 підозри.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині.

Загальна статистика по світу станом на 7 квітня: Захворіли 1 348 184 Одужали 284 802 Померли 74 816

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ