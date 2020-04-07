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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 7 квітня

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Коронавірус в Україні

Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 7 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 7 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1 462 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 143 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих коронавірус в Україні:

Захворіли 1 462
Одужали 28
Померли 45

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

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Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ

 253

Київська область

 97

Чернівецька область

 247

Івано-Франківська область

 160

Тернопільська область

 168

Рівненська область

 40

Запорізька область

 41

Одеська область

 30

Волинська область

 34

Львівська область

 29

Дніпропетровська область

 15

Житомирська область

 11

Черкаська область

 62

Херсонська область

 13

Луганська область

 3

Донецька область

 10

Вінницька область

 77

Закарпатська область

 38

Кіровоградська область

 53

Полтавська область

 12

Сумська область

 51

Харківська область

 1

Чернігівська область

 7

Хмельницька область

 10

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6 385 підозри.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині.

Загальна статистика по світу станом на 7 квітня:

Захворіли 1 348 184
Одужали 284 802
Померли 74 816
Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 7 квітня - фото 396493

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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