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Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа

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Тіффані і Майкл - фото 1
Тіффані і Майкл / gettyimages

Молодша дочка Дональда Трампа Тіффані повідомила про заручини з мільярдером з Нігерії Майклом Булосом. Дівчина написала про це в Instagram в останній день президентства її батька.

Тіффані поділилася знімком з бойфрендом, який зроблений в Білому домі і підкреслила, що рада почати нову главу свого життя.

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"Для мене було честю відзначати багато життєвих етапів, історичних подій і пам'ятних моментів з моєю родиною тут, в Білому домі, і особливо мої заручини з прекрасним нареченим Майклом Булосом. Відчуваю себе дуже щасливою і схвильованою, щоб почати нову главу!", – зазначила наречена.

Булос опублікував аналогічне фото в Instagram і назвав Тіффані "коханням свого життя". У коментарях до публікації пару привітала матір дівчини, колишня дружина Трампа Марла Мейплз, і старша сестра Іванка. За даними ЗМІ, закохані зустрічається більше трьох років. Вони познайомилися під час відпочинку в Греції і спочатку приховували свій роман.

Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа - фото 444481

Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа - фото 444476

Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа - фото 444477

Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа - фото 444478

Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа - фото 444479

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Джерело: pagesix
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