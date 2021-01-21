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Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото

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Меланія Трамп з чоловіком - фото 1
Меланія Трамп з чоловіком / gettyimages

Перша леді Меланія Трамп разом з чоловіком попрощалася з Білим домом і американцями в чорному ансамблі, а прилетівши додому, одягла розкішну сукню з яскравим орнаментом.

Отже, Меланія Трамп вибрала для прощального виходу костюм від Chanel: спідниця довжини міді чорного кольору, укорочений жакет з ґудзиками і з комірцем.

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При цьому асиметричний крій виробу підкреслив фігуру Меланії, а фактурність тканини жакета надала образу першої леді витонченість. Свій образ Меланія Трамп доповнила сонцезахисними окулярами, довгими чорними рукавичками і чорними туфлями-човниками.

Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото - фото 444247

Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото - фото 444249

Згодом подружжя прибуло до Флориди, де і збираються осісти після президентства Дональда. Для домашнього виходу Меланія обрала сукню з нової колекції Gucci. Картатий орнамент, яскраві кольори в поєднанні з класичним кроєм.

Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото - фото 444248

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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