Грета Тунберг назвала Дональда Трампа щасливим старцем: він не зможе їй відповісти

18-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг не проґавила можливості пожартувати у зв'язку з закінченням повноважень Дональда Трампа на посаді президента США. У своєму твіттері вона потролила Трампа, який покинув Білий дім.

Грета Тунберг назвала Дональда Трампа щасливим старцем. Зауважимо, що йому не вдасться відповісти екоактивістці, оскільки акаунт у твіттері заблокували.

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"Він виглядає дуже щасливим старцем, який сподівається на світле та прекрасне майбутнє. Так приємно бачити!", – написала Тунберг у пості з фотографією Трампа, який готується до посадки в гелікоптер 20 січня.

Таким чином екоактивістка процитувала слова Трампа про себе саму. У 2019 році американський лідер так прокоментував виступ Тунберг на відкритті саміту ООН в Нью-Йорку: "Вона виглядає дуже щасливою молодою дівчиною, яка сподівається на світле та прекрасне майбутнє. Так приємно бачити!"

Після цього шведка змінила опис свого профілю у твіттері, написавши, що вона – "дуже щаслива молода дівчина, яка сподівається на світле і прекрасне майбутнє".

Правда, відповісти екоактивістці у твіттері Трамп не зможе – його аккаунт заблокували після штурму Капітолію його прихильниками.

Тунберг і Трамп уже досить давно ведуть ворожнечу у твіттері. Так, президент США обурювався, коли екоактивістка стала людиною року за версією Time: "Так безглуздо. Грета повинна працювати над своєю проблемою з керуванням гнівом, а потім піти на хороше старомодне кіно з яким-небудь другом! Розслабся, Грета, розслабся!"

Потім цими ж словами Тунберг так само описала себе в шапці профілю – "тінейджер, що працює над своєю проблемою з керуванням гнівом. Розслабляюся і дивлюся старомодне кіно з другом". Крім того, цей вислів Трампа екоактивістка переадресувала Трампу, коли він заявляв про фальсифікації президентських виборів.

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