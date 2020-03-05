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Як виглядає найвища дерев'яна будівля у Швеції: атмосферні фото
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У 2019 році у шведському Вестеросі завершилося будівництво будинку, який був спроєктований компанією CF Møller Architects. Багатоповерхівка стала найвищою дерев'яною спорудою в країні. Але 8,5 поверхів при необхідності можна розібрати.
Багатоквартирний житловий будинок у висоту становить 8,5 поверхів, в основі його конструкції – крос-ламінована деревина, масив з накладених один на одного, проклеєних і спресованих дощок. Елементи скріплені гвинтами: таке рішення не тільки залишає мінімальний вуглецевий слід, але й дозволяє при необхідності розібрати будівлю і використовувати матеріали повторно.
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Будівництво кожного поверху зайняло всього три дні, при цьому на кожному розташовані по чотири квартири. Всі вони мають вікна, що виходять на гавань. Автори проєкту розраховують, що споруда стане "орієнтиром для регіону і орієнтиром для сталого майбутнього".
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