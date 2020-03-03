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Так виглядають три найкрасивіших замки Європи

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Мон-Сен-Мішель - фото 1
Мон-Сен-Мішель / tonkosti

Пропонуємо вам помилуватися красивими замками Європи і вирішити, який з них стане частиною вашої наступної відпустки.

Нойшванштайн, Баварія, Німеччина

Це один з найпопулярніших замків Німеччини. Його назва з німецької перекладається як "Нова лебедина скеля". Замок щорічно відвідує більше 1 мільйона людей.

І ще: А ви знаєте, що саме забороняє цей знак?

Побудований в кінці XIX століття за наказом "казкового короля" Людвіга II, він послужив прототипом замку Сплячої Красуні в паризькому Діснейленді. Вже через кілька тижнів після смерті його першого і останнього власника Людвіга II замок відкрили для відвідувачів, щоб хоча б частково компенсувати витрати.

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Віндзорський замок, Беркшир, Англія

Чудовий замок з майже тисячолітньою історією, улюблена заміська резиденція королеви Великобританії. Протягом понад 900 років замок є непорушним символом монархії, підносячись на пагорбі в долині річки Темзи. Його ім'ям назвалася і королівська династія (з 1917 року).

Так виглядають три найкрасивіших замки Європи - фото 389824

Мон-Сен-Мішель, Нормандія, Франція

Мон-Сен-Мішель – невеликий скелястий острів, перетворений на острів-фортецю, на північно-західному узбережжі Франції. Місто на острові існує з 709 року. В цей час налічує кілька десятків жителів.

Так виглядають три найкрасивіших замки Європи - фото 389826

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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