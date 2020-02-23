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Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото

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Стара вілла стала сучасним домом - фото 1
Стара вілла стала сучасним домом / David Barbour

Архітектори дали нове життя старенькі вікторіанській віллі у Шотландії, і тепер від такого житла навряд чи відмовиться будь-хто! Як зараз виглядає дім – дивіться далі.

Архітектурна студія Archer + Braun зуміла подарувати друге життя вікторіанській віллі в Единбурзі, залишивши найцікавіші деталі дизайну і повністю пристосувавши для сучасних мешканців.

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Прості кольори, "потертий" фасад, цегла, а також скляний блок – давня будівля справді отримала незвичайний апгрейд, не втративши своїх родзинок. До того ж, з'явилась зона відпочинку та розширилась житлова площа.

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Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387848

Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387849

Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387850

Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387851

Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387852

Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387853

Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387854

Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото - фото 387855

Джерело фото: David Barbour

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Джерело: magazindomov
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