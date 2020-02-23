Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото

Архітектори дали нове життя старенькі вікторіанській віллі у Шотландії, і тепер від такого житла навряд чи відмовиться будь-хто! Як зараз виглядає дім – дивіться далі.

Архітектурна студія Archer + Braun зуміла подарувати друге життя вікторіанській віллі в Единбурзі, залишивши найцікавіші деталі дизайну і повністю пристосувавши для сучасних мешканців.

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Прості кольори, "потертий" фасад, цегла, а також скляний блок – давня будівля справді отримала незвичайний апгрейд, не втративши своїх родзинок. До того ж, з'явилась зона відпочинку та розширилась житлова площа.

Джерело фото: David Barbour

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