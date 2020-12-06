Як виглядає найбільший айсберг в світі: з'явилися свіжі приголомшливі кадри

Літак королівських військово-повітряних сил Великобританії сфотографував найбільший айсберг в світі. Він дрейфує через Південну Атлантику.

Ще в липні 2017 року крижина А68а відкололася від шельфового льодовика в Антарктиді. Його площа – 4200 кв. км. По знімках фахівці бачать, що айсберг швидко руйнується. На ньому є багато розколів і тріщин, а навколо плавають уламки льоду. Деякі з уламків дуже великі, і вченим потрібно стежити, щоб вони не приносили небезпеку людям.

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Тепер у дослідників є нові фотографії, за допомогою яких вони зможуть зрозуміти, як гігантська брила буде поводитися у найближчому майбутньому. Айсберг вже впливає на територію Південної Джорджії і, можливо, він там застрягне на мілководді. Якщо таке станеться, у тюленів і пінгвінів, які там живуть, можуть виникнути проблеми з харчуванням.

"Екосистеми, звичайно, можуть і будуть відновлюватися, але є небезпека, що якщо айсберг застрягне, він може перебувати тут протягом десяти років. Брила все ще може змінити свій курс і уникнути зіткнення з Південною Джорджією", – йдеться в повідомленні.

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