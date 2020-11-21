На вершині Евересту виявили частки мікропластику

Учені вперше виявили в зразках снігу, зібраних в околицях вершини Евересту, частки мікропластику. Дослідження провела група британських екологів. Стаття з результатами роботи вчених опублікована в журналі One Earth.

Частинки й обривки волокон мікропластику виявили за 400 метрів від вершини Евересту й інших локаціях гори. Зразки взяли з території так званого "балкона" Евересту, майданчика на висоті в 8440 метрів, а також всередині верхньої частини, яку називають "зоною смерті". З'ясувалося, що пластик присутній практично у всіх зразках.

Це цікаво: Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році

Походження знайденого мікропластику поки залишається загадкою. На думку вчених, частинки могли потрапити на Еверест з одягу або екіпіровки альпіністів. Також є версія, що пластик приніс вітер.

"За останні роки ми виявили частинки мікропластику фактично у всіх куточках планети, починаючи з Арктики та річок і закінчуючи дном Маріанської впадини й найбільшими глибинами океанів Землі. Їх виявлення на вершині Евересту вкотре вказує на те, що ми повинні активніше захищати довкілля від подібних забруднень", – заявила Імоджен Наппер, один з авторів дослідження й еколог з Плимутського університету.

Гора Еверест – найвищий гірський пік Землі. Починаючи з середини XIX століття, сотні мандрівників намагалися досягти вершини. Вперше це офіційно вдалося Тенцинг Норгей і Едмунду Хілларі у 1953 році.



Учених шокувала знахідка, адже вони вважали схили Евересту одним з найчистіших куточків планети

На схилах гори загинули приблизно 300 альпіністів, які намагалися підкорити гору. З огляду на недоступність вершини Евересту, екологи вважали схили цієї гори одним з найчистіших куточків планети.

"Якщо говорити чесно, то у мене не було абсолютно ніяких очікувань щодо того, до яких результатів призведе наше дослідження. З іншого боку, мене сильно здивувало те, що ми знайшли частинки мікропластику у всіх зразках снігу, які ми вивчили. Мені завжди здавалося, що гора Еверест була символом чистоти й первозданності. Усвідомлення того, що ми забруднюємо вершину найвищої гори світу, в буквальному сенсі розплющило мені очі", – зазначила Наппер.

Читайте також: У США випустять перше у світі екологічне взуття: фото