Як виглядає маєток Бенедикта Камбербетча, в якому він готовий прийняти біженців з України

Знаменитий актор Бенедикт Камбербетч зголосився допомогти українським біженцям. Він надасть житло тим, хто рятується від війни. У мережі показали, як виглядає зсередини той самий будинок.

Як пише Daily Mail, Бенедикт Камбербетч поселить українців у Лондоні. Там, у районі Кедмен, 45-річний актор володіє розкішним особняком. У 2015 році він купив цей 4-поверховий будинок приблизно за 3,5 мільйона доларів.

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Особняк оточений чудовим садом, що створює унікальну прохолоду у спекотні дні. Інтер'єр будинку обладнаний у стилі лофт – гола цегляна кладка, пофарбована в однотонні кольори, підлога з дощок та стриманий дизайн меблів. Також усередині будинку є оригінальні каміни, дерев'яні віконниці та вітражі на сходах.

Додамо, що Камбербетч висловлює солідарність та підтримку українцям із перших днів війни Росії проти України. І ось тепер він готовий підтримати наших громадян не лише морально.

Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої будинки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього, – коментує актор своє рішення взяти участь у програмі Homes for Ukraine.

Як виглядає лондонський будинок Камбербетча

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