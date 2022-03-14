Стінг із дружиною направили велику гуманітарну допомогу для біженців з України

Відомий британський музикант Стінг разом із дружиною актрисою Труді Стайлер долучилися до підтримки України на тлі війни. Зіркова пара не словом, а ділом допомогли нашим біженцям, які шукають прихистку.

Як йдеться на сторінці керівника благодійного центру Help Ukraine Андрія Ставніцера у Facebook, подружжя не лише передало велику партію гуманітарної допомоги біженцям з України, а й допомогли фінансово. Суму грошового переказу зірки не розсекретили.

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Так, Стінг та його дружина Труді Стайлер відправили до Польщі медикаменти, їжу, одяг, теплі ковдри, сухі пайки, а також усе необхідне для дітей та матерів. Все це згодом буде перенаправлено до України.

Ми отримали щедру фінансову допомогу від Стінга та Труді Стайлер, а також велику партію гуманітарної допомоги. Ми дуже вдячні за підтримку, і знаємо, що це не кінець – сім'я Стінга продовжить допомагати нам, – написав Андрій Ставніцер.

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