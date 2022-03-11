Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 мільйонів доларів для України менш як за тиждень

Голівудська кінозірка, яка родом з України, Міла Куніс та її чоловік актор Ештон Кутчер продовжують підтримувати українців не лише словами. Зіркова пара уже зібрала 20 мільйонів доларів для допомоги нашому народові.

Так, актори Міла Куніс та Ештон Кутчер раніше заявляли, що планують зібрати 30 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу України. На цей час парі вдалося зібрати уже 20 мільйонів доларів лише за тиждень. Про це вони розповіли в Instagram.

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Актори подякували всім небайдужим людям, які зробили пожертву. Усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу постраждалим через вторгнення Росії в Україну.

Ми хочемо подякувати всім, хто зробив пожертву, це дуже багато означає для нас. Це дає нам почуття єдності, – заявили актори у відеозверненні.

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