Як виглядає краш-тест автомобіля на нуль зірочок: відео

Асоціація Global NCAP провела краш-тест праворульного Maruti Suzuki S-Presso для індійського ринку. Під час лобового зіткнення кросовер отримав нульовий рейтинг безпеки дорослих пасажирів.

На індійському ринку Maruti Suzuki S-Presso у "базі" пропонується тільки з однією подушкою безпеки, яка розташована з боку водія. Решту засобів захисту можна встановити у кросовер за додаткову плату. Фахівці вирішили протестувати базову модифікацію, щоб перевірити, як автомобіль впорається з лобовим ударом на швидкості 64 кілометри на годину об бар'єр, що деформується з 40-процентним перекриттям.

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У момент зіткнення з платформою обидва манекени, які імітували передніх пасажирів отримали численні ушкодження. Навіть попри те, що з боку водія спрацювала подушка безпеки, манекен-водій ударився головою об середню стійку, а датчики зафіксували високі навантаження на грудні клітини, шиї та ноги обох манекенів.

Крім того, фахівці Global NCAP оцінили Maruti Suzuki з точки зору безпеки дітей, що сидять на задніх сидіннях. Експерти відзначили, що у стандартній комплектації відсутні кріплення для дитячих крісел. У момент удару, дитячі манекени відкинуло у різні боки, проте вони залишилися у своїх кріслах.

За підсумками випробування фахівці Global NCAP поставили Maruti Suzuki S-Presso усього два бали за безпеку дітей. Натомість за збереження дорослих пасажирів автомобіль отримав нульовий рейтинг.

Раніше стало відомо, що асоціація Global NCAP провела краш-тест праворульної версії Kia Seltos для індійського ринку. Кросоверу зняли бали за "нестабільність" підлоги в області ніг водія при фронтальному ударі, а також за серйозну деформацію кузова.

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