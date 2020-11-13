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У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
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Патрульна поліція України підготувала карту Європи, на якій показано, в яких країнах використання зимової гуми є обов'язковим, а в яких – лише рекомендація. Інфографіку опублікував у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Так, як видно з карти, Україна є однією з небагатьох країн, де питання про сезонну заміну шин не врегульовано на законодавчому рівні. Іншими словами, використання зимової гуми є необов'язковою, хоча її ефективність давно доведена: в холодну пору зимові покришки мають краще зчеплення з дорогою, тоді як літні шини при температурі нижче як +7 градусів за Цельсієм твердіють і втрачають свої властивості, в результаті чого страждає керованість і збільшується гальмівний шлях.
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Проте, багато водіїв в Україні все ж перевзуваються у зимову гуму, хоча є і ті автомобілісти, які продовжують їздити на літніх шинах в сніг і ожеледицю, тим самим наражаючи на небезпеку себе та оточуючих.
Крім України, використання зимової гуми не обов'язково в Грузії, Греції, Албанії, Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Бельгії, Данії, Норвегії, Нідерландах, Ірландії, Великобританії, Польщі, Швейцарії та Угорщини. Однак в більшості цих країн передбачено, що водій зобов'язаний забезпечити хороше зчеплення з дорогою (за допомогою зимових шин або ланцюгів).
Тим часом обов'язкова сезонна заміна гуми передбачена законом у Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Боснії і Герцоговині, Ісландії та у Росії.
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