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Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять?
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Компанія Volvo провела екстремальний краш-тест, під час якого скинула десяток власних автомобілів з 30-метрової висоти. Суворе випробування допомогло рятувальникам екстрених служб відпрацювати навички порятунку людей, а також дозволило змоделювати найважчі аварійні ситуації.
Щоб провести екстремальний краш-тест фахівці Volvo скористалися будівельним краном. З його допомогою шведи підняли десять різних моделей на 30-метрову висоту, після чого скинули автомобілі вниз.
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Перед падінням інженери розрахували, якому тиску і силі піддасться кожен автомобіль, щоб досягти відповідного рівня пошкоджень. Подібне випробування дозволило зімітувати пошкодження, отримані автомобілями на великій швидкості, а також при зіткненні з вантажівками.
При подібних аваріях, пасажири автомобілів найчастіше перебувають у критичному стані. Тому головною метою краш-тесту було відпрацювати навички рятувальників екстрених служб, які повинні були за допомогою гідравлічних інструментів розкрити пошкоджені машини та швидко евакуювати можливих постраждалих.
Зазвичай рятувальники тренуються на навчальних автомобілях, привезених зі звалищ, які побудували 15-20 років тому. Але старі моделі мають величезну різницю у міцності стали, конструкції каркасу безпеки та загальної довговічності, у порівнянні з сучасними автомобілями. Тому відпрацювання навичок на нових моделях дозволить фахівцям поліпшити свої навички з порятунку життів.
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