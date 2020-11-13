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Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять?

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Volvo влаштувала суворий краш-тест десятку автомобілів - фото 1
Volvo влаштувала суворий краш-тест десятку автомобілів

Компанія Volvo провела екстремальний краш-тест, під час якого скинула десяток власних автомобілів з 30-метрової висоти. Суворе випробування допомогло рятувальникам екстрених служб відпрацювати навички порятунку людей, а також дозволило змоделювати найважчі аварійні ситуації.

Щоб провести екстремальний краш-тест фахівці Volvo скористалися будівельним краном. З його допомогою шведи підняли десять різних моделей на 30-метрову висоту, після чого скинули автомобілі вниз.

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Перед падінням інженери розрахували, якому тиску і силі піддасться кожен автомобіль, щоб досягти відповідного рівня пошкоджень. Подібне випробування дозволило зімітувати пошкодження, отримані автомобілями на великій швидкості, а також при зіткненні з вантажівками.

При подібних аваріях, пасажири автомобілів найчастіше перебувають у критичному стані. Тому головною метою краш-тесту було відпрацювати навички рятувальників екстрених служб, які повинні були за допомогою гідравлічних інструментів розкрити пошкоджені машини та швидко евакуювати можливих постраждалих.

Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять? - фото 434924
Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять? - фото 434922
Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять? - фото 434921
Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять? - фото 434923

Зазвичай рятувальники тренуються на навчальних автомобілях, привезених зі звалищ, які побудували 15-20 років тому. Але старі моделі мають величезну різницю у міцності стали, конструкції каркасу безпеки та загальної довговічності, у порівнянні з сучасними автомобілями. Тому відпрацювання навичок на нових моделях дозволить фахівцям поліпшити свої навички з порятунку життів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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