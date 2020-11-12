Не найбезпечніший: дивіться, як Kia Seltos пройшов краш-тест

Kia Seltos для Індії не впорався з краш-тестом

Асоціація Global NCAP провела краш-тест праворульної версії Kia Seltos для індійського ринку. Методика включає єдине випробування: фронтальний удар об бар'єр, що деформується з 40-процентним перекриттям на швидкості 64 кілометрів на годину (аналогічний тест проводить і EuroNCAP).

У випробуванні взяв участь базовий Seltos індійської збірки, оснащений парою фронтальних подушок безпеки. Варіант для Індії укомплектований скромненько: у нього відсутні кріплення Isofix для дитячих крісел і ремінь безпеки для середнього пасажира на задньому ряду.

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Індійському Seltos зняли бали за "нестабільність" підлоги в області ніг водія при фронтальному ударі, а також за серйозну деформацію кузова – в Global NCAP її назвали "на межі допустимого". У результаті він отримав три зірки з п'яти можливих.

Це вже не перший краш-тест Kia Seltos. Наприклад, у кінці 2019 року безпеку кросовера перевірила незалежна австралійська організація ANCAP. Ця методика включає фронтальний удар з 40-процентним перекриттям на швидкості 64 кілометри в годину, бічний удар, удар об стовп, випробування крісел на стенді й оцінка безпеки пішоходів. У краш-тестах взяв участь базовий Seltos для австралійського ринку, він успішно впорався з усіма випробуваннями й отримав п'ять зірок з п'яти можливих.

У серпні цього року Національний інститут дорожньої безпеки США (IIHS) протестував Seltos для американського ринку. За підсумками трьох фронтальних ударів на швидкості 64 кілометри на годину з частковим перекриттям, бокового удару і перевірки міцності даху кросовер заробив хорошу оцінку, однак не отримав премію IIHS 2020 Top Safety Pick через неефективні фари головного світла.

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