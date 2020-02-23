Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу

Київ заставляє затамувати подих своєю красою, особливо, якщо побачити, як він виглядає зверху. Українська столиця справді виглядає дивовижно об'єктиві. Вражаючі знімки були опубліковані в Instagram.

Так, на атмосферних знімках Києва з висоти пташиного польоту можна побачити не тільки популярні локації, про які знають не лише жителі міста, а й більшість українців, але й досить нетипові, наприклад, автобусний парк або вагоноремонтний завод.

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Користувачі мережі оцінили знімки, і вони припали їм до душі. Фотографії викликають захоплення, адже під таким ракурсом Київ можна побачити не часто. Насолоджуйтеся й ви:

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