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Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу

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Київ з висоти - фото 1
Київ з висоти

Київ заставляє затамувати подих своєю красою, особливо, якщо побачити, як він виглядає зверху. Українська столиця справді виглядає дивовижно об'єктиві. Вражаючі знімки були опубліковані в Instagram.

Так, на атмосферних знімках Києва з висоти пташиного польоту можна побачити не тільки популярні локації, про які знають не лише жителі міста, а й більшість українців, але й досить нетипові, наприклад, автобусний парк або вагоноремонтний завод.

І ще: Віталій Кличко показав водіям, як швидше пересуватися по Києву: відео

Користувачі мережі оцінили знімки, і вони припали їм до душі. Фотографії викликають захоплення, адже під таким ракурсом Київ можна побачити не часто. Насолоджуйтеся й ви:

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387857

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387858

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387859

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387860

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387861

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387862

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387863

Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу - фото 387864

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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