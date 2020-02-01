Київ потрапив до ТОП-3 європейських міст за кількістю пробок

Компанія TomTom опублікувала індекс руху транспорту у 2019 році, а також рейтинг міст, в яких найбільше часу потрібно стояти у пробках. Усього у списку 416 міст з 57 країн на шести континентах. У світовому рейтингу Київ – 12, а в європейському – 3.

У європейському рейтингу столиця України посіла третє місце, поступившись Стамбулу та Москві.

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Середня втрата часу у пробках у столиці – 53%. Це означає, що кияни в середньому витрачають на дорогу на тридцять хвилин більше щогодини. За статистикою, найбільше пробок у четвер близько 18:00.

Зазначимо, що у порівнянні з минулим роком ситуація погіршилася. Торік Київ посів тринадцяте місце.

Крім столиці, до списку увійшли ще три українських міста – Одеса, Харків і Дніпро.

Найчастіше затори виникають на вулиці Басейній (у сторону Бессарабської площі), бульварі Тараса Шевченка (від Хрещатика до Володимирської), вулиці Льва Толстого (від Тарасівської до Саксаганського), вулиці Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської), вулиці Велика Житомирська (від Стрілецької до Михайлівської площі), вулицях, що прилягають до Кожум'яцької площі і вулицях, що прилягають до Лук'янівської площі.

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