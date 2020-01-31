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Віталій Кличко показав водіям, як швидше пересуватися по Києву: відео

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Віталій Кличко показав водіям, як швидше пересуватися по Києву: відео - фото 1

Ні для кого не секрет, що у Києві доволі насичений трафік і легко можна простояти у заторі не одну годину. Але в українській столиці функціонують 49 маршрутів з "зеленою хвилею" руху. Дізнайтеся, як пересуватися Києвом швидше та економніше.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео за маршрутами з "зеленою хвилею" руху в столиці, які можуть допомогти водіям швидше пересуватися по місту, економлячи час і пальне.

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"Чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів з "зеленою хвилею" руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати по місту, "спіймавши" на кожному світлофорі зелене світло. І це не вигадка водіїв", – написав Кличко.

Так, за його словами, це перевірити просто. "Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину. Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування по місту, зменшить витрату палива на 10-12% і поліпшить екологічний стан навколишнього середовища. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками фахівців, скорочується на 10-15%", – додав очільник Києва.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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