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Названо найкращі місця світу, які потрібно відвідати
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Американський журнал Time склав список 100 найкращих місць у світі, які варто відвідати у 2018 році.
Вибір редакції заснований на думках кореспондентів видання по всьому світу, читачів та експертів. Розглядаючи місця, автори рейтингу враховували різні фактори, такі як оригінальність, якість, екологічність, вплив та інновації.
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До вашої уваги перша п'ятірка місць, які варто побачити в цьому році.
1. Бібліотека Tianjin Binhai Library в Китаї
Бібліотека розташована в районі Біньхай китайського міста Тяньцзінь. З моменту відкриття в жовтні 2017 року її відвідало понад 1,8 мільйона осіб. Над дизайном футуристичної бібліотеки працювала голландська архітектурна студія MVRDV. Площа бібліотеки – понад 110 тисяч метрів квадратних. Зовні комплекс нагадує око зі скляною зіницею всередині (це одна з сферичних аудиторій бібліотеки).
2. Велосипедна прогулянка по воді в Бельгії
Одна з головних визначних пам'яток бельгійського міста Генк – це велосипедна доріжка, яка проходить через ставки заповідника De Wijers. Довжина велосипедного маршруту – 212 метрів.
3. "Острів натхнення Морган"
Це водний парк розваг, який відкрив Гордон Хартман у місті Сан-Антоніо. На це його надихнула донька Морган, у якої аутизм. Одного разу він побачив, як вона хоче пограти в басейні, але інші діти розбіглися, побачивши її. Тоді у нього виникла ідея побудувати такий комплекс, де не буде різниці між звичайними людьми і тими, чиї можливості обмежені.
4. "Золотий міст" у В'єтнамі
Головна особливість конструкції – дві кам'яні руки, які підтримують міст довжиною 150 метрів. "Золотий міст" розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря з видом на ліси і пагорби. Концепція "Золотого мосту" передбачає, що відвідувачі зможуть відчути, ніби гуляють по мерехтливій нитці, яку боги тримають у своїх руках.
5. Арт-центр Tippet Rise в Монтані
Величезний виставковий зал просто неба, розташований неподалік Єллоустонського національного парку.
"Ми мріяли про це все життя, – каже художниця Кеті Халстед. – Ми хотіли створити місце, де музика, мистецтво та природа знаходилися б в повній гармонії між собою". Разом з чоловіком, піаністом Пітером Халстеда, вони відкрили Tippet Rise в 2016 році.
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