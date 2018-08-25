Названо найкращі місця світу, які потрібно відвідати

Американський журнал Time склав список 100 найкращих місць у світі, які варто відвідати у 2018 році.

Вибір редакції заснований на думках кореспондентів видання по всьому світу, читачів та експертів. Розглядаючи місця, автори рейтингу враховували різні фактори, такі як оригінальність, якість, екологічність, вплив та інновації.

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До вашої уваги перша п'ятірка місць, які варто побачити в цьому році.

1. Бібліотека Tianjin Binhai Library в Китаї

Допис, поширений VOYAGED by 9GAG (@voyaged) 7 Тра 2018 р. о 8:38 PDT

Бібліотека розташована в районі Біньхай китайського міста Тяньцзінь. З моменту відкриття в жовтні 2017 року її відвідало понад 1,8 мільйона осіб. Над дизайном футуристичної бібліотеки працювала голландська архітектурна студія MVRDV. Площа бібліотеки – понад 110 тисяч метрів квадратних. Зовні комплекс нагадує око зі скляною зіницею всередині (це одна з сферичних аудиторій бібліотеки).

2. Велосипедна прогулянка по воді в Бельгії

Допис, поширений Toerisme Limburg (@toerismelimburg) 18 Лип 2017 р. о 8:41 PDT

Одна з головних визначних пам'яток бельгійського міста Генк – це велосипедна доріжка, яка проходить через ставки заповідника De Wijers. Довжина велосипедного маршруту – 212 метрів.

3. "Острів натхнення Морган"

Допис, поширений Karina Miller (@checkoutkarina) 3 Чер 2018 р. о 7:35 PDT

Це водний парк розваг, який відкрив Гордон Хартман у місті Сан-Антоніо. На це його надихнула донька Морган, у якої аутизм. Одного разу він побачив, як вона хоче пограти в басейні, але інші діти розбіглися, побачивши її. Тоді у нього виникла ідея побудувати такий комплекс, де не буде різниці між звичайними людьми і тими, чиї можливості обмежені.

4. "Золотий міст" у В'єтнамі

Допис, поширений Bank (@bank_anusith) 21 Сер 2018 р. о 6:10 PDT

Головна особливість конструкції – дві кам'яні руки, які підтримують міст довжиною 150 метрів. "Золотий міст" розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря з видом на ліси і пагорби. Концепція "Золотого мосту" передбачає, що відвідувачі зможуть відчути, ніби гуляють по мерехтливій ​​нитці, яку боги тримають у своїх руках.

5. Арт-центр Tippet Rise в Монтані

Допис, поширений FarmerPayneArchitects (@farmerpaynearchitects) 21 Сер 2018 р. о 3:02 PDT

Величезний виставковий зал просто неба, розташований неподалік Єллоустонського національного парку.

"Ми мріяли про це все життя, – каже художниця Кеті Халстед. – Ми хотіли створити місце, де музика, мистецтво та природа знаходилися б в повній гармонії між собою". Разом з чоловіком, піаністом Пітером Халстеда, вони відкрили Tippet Rise в 2016 році.

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