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Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря

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Цей готель у Швейцарії шукає нового власника - фото 1
Цей готель у Швейцарії шукає нового власника / Twitter

Готель Ешер-Вільдкірхлі (Äscher-Wildkirchli) у Швейцарських Альпах шукає нового керівника.

Ешер-Вільдкірхлі був споруджений приблизно в 1800 році селянами, які займалися відгінним високогірним тваринництвом. Протягом XIX століття проста альпійська хатина перетворилася на невеликий гостьовий будинок, який тепер претендує на звання одного з найстаріших у Швейцарії.

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Будиночок розташований у горах кантону Аппенцелль-Внутрішній на висоті 1450 метрів над рівнем моря. Дістатися сюди можна канатною дорогою або гірськими пішохідними стежками. Готель та ресторан відкриті лише в літній сезон, з квітня по жовтень, оскільки в інші пори року дорога сюди смертельно небезпечна.

Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря - фото 273045
Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря / swissinfo

Всередині готель виглядає скромно. В ньому є дво- та чотиримісні номери зі спільним туалетом і ванною на поверсі, але немає душу та ліфта. Проте, Ешер-Вільдкірхлі ось уже три десятки років користується шаленою популярністю серед іноземних туристів і самих швейцарців. Особливо після 2015 року, коли фото готелю прикрасило обкладинку книги Destinations Of A Lifetime, виданої National Geographic. Тепер місця тут заброньовані на рік вперед.

Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря - фото 273043
Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря / swissinfo

З 1987 року готелем керували батьки Бернарда Кнехтлі-Фріче, а він сам разом із дружиною Ніколь взяли на себе керівництво бізнесом у травні 2014 року. Після закінчення сезону-2018 сім'я вирішила не відновлювати договір оренди.

За словами місцевих ЗМІ подружжя просто "не встигає йти в ногу з часом з урахуванням більш, ніж обмежених можливостей у плані ведення ремонтних робіт на об'єкті, який розташований на невеликій ділянці землі під скелею на висоті 1450 метрів над рівнем моря.

Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря - фото 273044
Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря / swissinfo

Головними недоліками готелю Кнехтлі-Фріче називають тісноту, обмеження в плані споживання води й електрики, а також застарілі вбиральні. А оскільки Ешер-Вільдкірхлі є історичною пам'яткою, то провести капітальні ремонтні роботи в ньому неможливо.

Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря - фото 273042
Готель з обкладинки National Geographic шукає нового господаря / swissinfo

Місцева влада заявила, що найближчим часом право на оренду готелю буде виставлене на аукціон.

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Джерело: swissinfo
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