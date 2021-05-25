Скандал на Євробаченні 2021: з'явився результат тесту на наркотики вокаліста Måneskin

Соліст італійської групи Måneskin, яка перемогла на Євробаченні-2021, Даміано Давид здав тест на наркотики. І уже оприлюднені результати.

Так, як йдеться на сайті міжнародного пісенного конкурсу, в аналізах вокаліста рок-гурту Måneskin співака Давида Даміано, який став переможцем на Євробаченні цього року, не виявлено слідів наркотиків.

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Соліст групи Måneskin добровільно пройшов тест на наркотики, який дав негативний результат, – наголошується в повідомленні.

Європейський мовний союз (EBU) за запитом італійської делегації також перевірив усі відеозаписи з конкурсу і не знайшов нічого підозрілого. Організатори висловили стурбованість через те, що недостовірні звинувачення "затьмарили дух" заходу.

Приводом для них став епізод у фіналі Євробачення, коли Даміано схилився над столом, за яким сиділа група. Користувачі соцмереж припустили, що він вживав наркотики. Однак артист пояснив, що нахилився, тому що інший учасник гурту розбив келих. "Ми проти наркотиків і ніколи не вживали кокаїн", – заявила група. Всі її учасники повідомили, що готові пройти перевірку на наркотики.

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