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Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
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Фільм Хрещений батько – один з тих рідкісних випадків, коли екранізація краща за книгу. Блискучий сценарій і видатна акторська гра! Погляньмо, як змінилися за 47 років зірки стрічки.
Картина Хрещений батько з бюджетом $6 млн зібрала в прокаті $268,5 млн! Фільм отримав Оскар в номінаціях Кращий актор (Марлон Брандо), Кращий сценарій і Кращий фільм, п'ять Золотих глобусів і безліч інших нагород. Хрещений батько незмінно займає 3 місце в списку найвидатніших картин, створених в Америці.
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Джеймс Едмунд Каан
Зіграв роль старшого з братів Сантіно Корлеоне. Знімався в таких фільмах, як "Мізері", "Стирач" і "Кримінальна фішка від Генрі". Актор був одружений чотири рази, від усіх шлюбів у нього є чотири сини і одна дочка. Зараз Джеймсу 79 років.
Марлон Брандо
Головна роль дісталася Марлону Брандо. Він – один з найбільш іменитих акторів Голлівуду. За роль в Хрещеному батьку отримав премію Оскар. Актор відмовився бути присутнім на його врученні в знак протесту проти дискримінації в Америці корінного населення. За роллю дона Корлеоне були відомі роботи в картинах Закруту Міссурі (1976), Супермен (1978), Апокаліпсис сьогодні (1979). Актор помер у віці 80 років.
Роберт Дюваль
Один з найстаріших оскароносних акторів Голлівуду. Шість разів номінувався на золоту статуетку. В Хрещену батьку зіграв адвоката Тома Хегена. Роберт відомий за такими картинами, як "Апокаліпсис сьогодні", "Сталін", "Суддя". Він був одружений чотири рази, проте, дітей на мав. Сьогодні Роберту Дювалю 88 років.
Талія Шайр
Конні – єдина дочка Корлеоне. Роль Конні Коппола довірив своїй рідній сестрі. Талія Шайр стала відома саме завдяки Хрещеному батьку. У 1977 році зіграла ще в одній знаменитій картині "Роккі" режисера Джона Евілдсена з незрівнянним Сильвестром Сталлоне в головній ролі. Також знялася в картинах "Убий мене, якщо зможеш", "Багач, бідняк", "В пошуках Палладіна", "Тіні від неба" тощо. Зараз Талії 73 роки.
Джон Казале
У ролі середнього сина дона виступив американський актор італійського походження Джон Казале. Роль в Хрещеному батьку зробила Джона всесвітньо популярним, як і інших артистів картини. Пізніше він зміг знятися ще картинах "Розмова", "Собачий полудень", "Мисливець на оленів" тощо. У 2009 році світ побачила документальна картина про життя Джона Казале "Я знав, що це був ти" режисера Річарда Шепарда. Актора не стало у віці 42 років.
Дайан Кітон
Актриса з великої літери. В її колекції Оскар, Золотий глобус і BAFTA. У трилогії Хрещений батько вона зіграла роль другої дружини Майкла Корлеоне, Кей Адамс. Дайан ніколи не була заміжня, але виростила двох прийомних дітей. Зараз актрисі 73.
Аль Пачіно
Знаменитий актор з італійськими коренями ідеально підійшов на роль Майкла Корлеоне, який зі старанного "хлопчика" за збігом обставин стає впливовим босом мафіозного клану. У Аль Пачіно є ще одна відома гангстерська роль у фільмі "Обличчя зі шрамом" 1983 року. Легендарному акторові зараз 79.
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