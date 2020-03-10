Як виглядатиме готельний номер у космосі: ефектні фото

Останнім часом усе частіше обговорюється космічний туризм. Якщо прогнози збудуться, то незабаром кожен охочий (якщо має достатньо грошей) зможе помандрувати у космосі. Зробити це можна у крутому космічному номері готелю. Він вражає!

Ще 15 місяців тому француз Філіп Старк на замовлення компанії Axiom Space розробив дизайн комерційного модуля для космічного туризму. В кінці січня цього року NASA схвалив дизайн і уклав з Axiom Space контракт на виробництво щонайменше одного модуля для приєднання до Міжнародної космічної станції (МКС).

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За словами дизайнера Філіпа Старка, він намагався створити капсулу, яка асоціювалася б з безпекою та материнською утробою – з великими вікнами і м'якими-м'якими стінами. Світлодіодні вогні всередині модуля змінюють свій колір залежно від умов освітлення зовні, а поручні, встановлені по всьому периметру "кімнати", допоможуть маневрувати в невагомості. Кожна капсула буде підлаштовуватися під настрій і біоритми її мешканця.

Модуль розроблений таким чином, що при виведенні МКС з експлуатації, зможе відокремитися і діяти як незалежна космічна станція. У Axiom зможуть розміститися як професійні космонавти, так і будь-які інші особи. Вони зможуть жити і працювати в космосі в умовах мікрогравітації.

Раніше стало відомо, що NASA впускатиме космічних туристів на МКС. Вони зможуть залишатися на станції до 30 днів. Кожна з цих 30 ночей коштуватиме понад 35 000 доларів.

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