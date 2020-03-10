На МКС виростили салат, який майже не відрізняється від земного

На МКС завершилася серія експериментів з вирощування на орбіті салату-латук. Це важливий крок для того, щоб урізноманітнити меню астронавтів. І вчені NASA після перевірок заявили, що перший вирощений в космосі салат виявився настільки ж безпечним і живильним, як і вирощений на Землі сорт.

Джоя Масса з Космічного центру NASA імені Кеннеді, провідний науковий співробітник проєкту з вирощування салату, сказала, що вирощування їжі в космосі може мати вирішальне значення для астронавтів в тривалих польотах, таких як Artemis, в рамках якого планується висадити людей на південний полюс Місяця до 2024 році.

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Якщо ви тривалий час зберігайте упаковані харчі, якість, смак і харчові якості знижуються, вітамінів стає менше. Ми не можемо гарантувати, що вони отримають достатньо поживних речовин. Також може бути психологічна користь від вирощування рослин, – підкреслила фахівець.

Кажуть, що космічна їжа покращилася за останні роки. Але навіть в цьому випадку астронавти можуть просто втомитися від того, що їдять одні й ті ж страви. Крім того, у багатьох космонавтів спостерігається деяка втрата ваги.

Кущі салату росли протягом 33-56 днів, після чого їх збирали і їли або піддавали глибокому заморожуванню і повертали на Землю для хімічного і біологічного аналізу. При цьому астронавти протирали листя перед споживанням спеціальними серветками.

Вирощений в космосі салат був схожий за складом на вирощені на Землі контрольні екземпляри, а деякі рослини були ще багатшими такими елементами, як калій, натрій, фосфор, сірка та цинк. У них був вищий рівень бактерій. Але не було виявлено, що вони переносять будь-які небезпечні бактерії, такі як кишкова паличка або сальмонела.

Подібні експерименти стали можливими завдяки спеціалізованій оранжереї і експериментальній установці Veggie, яку відправили на МКС на початку 2010 років.

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