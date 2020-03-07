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Оголошена вартість космічного туру на МКС: ціна вражає
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Мільйони хлопчиків і дівчаток у дитинстві мріяли стати космонавтами. Однак, вимоги NASA занадто високі для більшості з них. Але впадати у відчай не варто, адже вже незабаром повинен з'явитися космічний туризм. Зокрема, зараз уже відомо, скільки коштуватиме тур на МКС.
Раніше про плани доставити п'ять людей на МКС повідомила компанія Space Adventures. Тепер у гонку вступив стартап Axiom Space, що пропонує незабутню подорож і 8 днів повноцінного життя у космосі.
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Доставкою туристів займеться SpaceX, яка відправить їх на кораблі Crew Dragon на МКС у 2021 році. У космос полетять три людини, яким пощастить пробути на станції 8 днів. Усі формальності з NASA були улагоджені, в тому числі і вартість туру, який був оцінений у 55 мільйонів доларів.
Цей історичний політ стане переломним моментом на шляху до загального доступу в космос, – повідомляють представники стартапу.
Axiom Space планує зробити рейси регулярними. Спочатку мова йде про два польоти на рік. На першому етапі фінансування компанії вже вдалося зібрати 16 мільйонів у приватних та інституційних інвесторів, включаючи Balfour Capital і Starbridge Venture Capital.
Туристів обіцяють навчити, забезпечити необхідним інструментарієм, системами життєзабезпечення, а також сертифікатами безпеки перших космічних мандрівників.
Варто відзначити, що SpaceX уже має успішний досвід доставки вантажів на МКС, але ніколи ще не відправляла на станцію людей. Перший старт запланований на весну 2020 року. Щодо Axiom Space, то компанія виношує плани створення власного модуля для МКС, який дозволить розширити можливості космічного туризму. Відбудеться це не раніше 2024 року.
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