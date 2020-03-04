Як відсутність овочів у раціоні впливає на здоров'я

Медики розповіли, чому не можна відмовлятись від овочів в раціоні. Це варто знати кожному!

Канадські науковці активно займаються вивченням проблем старіння організму і нещодавно дійшли до висновку, що відсутність у раціону овочів і фруктів також не найкраще впливає на здоров'я.

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Виявилось, що ті, хто не у захваті від рослинних продуктів, значно частіше страждають від тривожних розладів, аніж ті, хто не нехтує овочами. Тому несподіваний стан тривоги без особливих причин може бути наслідком того, що організму бракує корисних речовин.

Овочі варто їсти кожного дня

За словами учених, інколи ситуація може доходити до сумних діагнозів, тому радять вживати фрукти та овочі щодня. Це дозволить знизити ймовірність хвилювань та роздратування на 24%. До того ж, раціон з рослинними смаколиками допомагає продовжити молодість, підтримувати здоров'я та бути активнішими.

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