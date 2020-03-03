Найефективніші способи підготувати свій організм до весни

Настала весна: з пробудженням природи, пробуджується і наш організм, який після зими потребує певних додаткових перезавантажень.

Насичуйте організм необхідною кількістю води. Згадайте, що саме у водному середовищі відбуваються всі біохімічні зміни, а також очищення. Тому варто починати свій день з випитих натщесерце 1-2 склянки теплої простої води.

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Очищайте організм за допомогою насіння льону. Насіння льону надзвичайно корисне для всього організму, а особливо для кишечника, шкіри і печінки. За допомогою нього виводяться всі токсини, нормалізується травлення, поліпшується зовнішній вигляд і здоров'я. Рекомендовано натщесерце вранці з'їсти 1 столову ложку лляного насіння.

Більше будьте на свіжому повітрі. Довгі вечірні або ранкові прогулянки в парку або в лісі забезпечить надходження кисню і очистить легені від токсинів.

Вживайте просту їжу. Введіть у свій щоденний раціон велику кількість фруктів і овочів. Природне очищення організму відбувається, тоді коли організм отримує багато клітковини, а джерелом цього важливого елемента є фрукти, овочі, ягоди, хліб з борошна грубого помелу, крупи, пластівці, злаки.

Фрукти

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