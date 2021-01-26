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Як відсутність фанатів вплинула на гру футболістів: дослідження

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Футболісти стали менш агресивними без фанатів - фото 1
Футболісти стали менш агресивними без фанатів

Дослідження показало, що відсутність фанатів на трибунах футбольних стадіонів стала найкращим інструментом в справі управління гнівом. І тепер футболісти поводяться значно менш агресивно на полі.

В Австрії вчені отримали глибше розуміння такого дивного футбольного світу, який тепер все частіше існує за зачиненими дверима через карантинні обмеження.

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Спостереження свідчать, що за порожніх трибун або мінімумі фанатів на стадіонах між гравцями все рідше спалахують конфлікти. Такі підсумки дослідження вчених з Університету Зальцбурга, які спостерігали за 20 матчами, 10 з яких грали до введення карантину, і 10 під час нього.

Виявилося, що за порожніх трибун кількість емоційних інцидентів, що включають бійки або серйозні сварки між футболістами, знижувалася на 19,5%. Більш того, футболісти стали значно рідше сперечатися з суддями, коли їх припинили підтримувати глядачі.

Так, якщо до початку карантинних обмежень рефері брав участь у понад 39% усіх серйозних суперечок і сварок на футбольному полі, то без урахування підбурювання з трибун це число впало до 25,2%.

Як відсутність фанатів вплинула на гру футболістів: дослідження - фото 444966
Відсутність фанатів позитивно впливає і на конфлікти з суддями

Найцікавіше в тому, що за порожніх трибун виріс рівень самокритики футболістів. Зокрема, особлива система аналізу емоційної поведінки відзначала невербальну поведінку гравців і фізичні сигнали, що показують їх більше захоплення самою грою. Наприклад, футболісти значно сильніше переживали, якщо вони пропускали гольовий момент, ніж в іграх з великою кількістю глядачів. Отже, без уболівальників футболісти стали значно більше уваги приділяти саме грі та менше з'ясування стосунків на поле.

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Джерело: The Guardian
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