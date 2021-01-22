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Як позбутися стресу через карантин і локдаун

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Затишний вечір - фото 1
Затишний вечір / pinterest

Сірість, туман, холод, спочатку передноворічна гонитва, а потім локдаун з усіма його обмеженнями можуть привести до стресу кого завгодно. Як цього уникнути?

Якщо людину пригнічує тільки сірість і холод, то в більшості випадків чудово допомагає правильно підібрана доза вітаміну Д. А от якщо це не допомагає, треба розбиратися з причиною стресу.

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Вітаміни і мікроелементи, особливо такі як група В, С, Д, магній – нейропротектори, їх нестача викличе пригнічення, пригніченість і знижену стійкість до стресів. Проблема в тому, що багато людей лікують прояви стресу, не борючись при цьому з самою причиною цих проявів.

Стрес через карантин і локдаун: як позбутися нервозності

Локдаун вже трапився і ви не можете змінити обставини, тому змініть своє ставлення до нього. Інформаційні атаки, малорухливий спосіб життя, відсутність звичних енерговитрат призводить до неврозів, надмірної ваги і загострення хронічних захворювань. Що робити?

  1. Дотримуйтеся не тільки особистої гігієни, але й інформаційної.
  2. Дотримуйтеся режиму сну. Засипайте не пізніше 23.00, коли виробляється мелатонін.
  3. Живлення. Максимум 3 прийоми їжі на день.
  4. Алкоголь вб'є ваші нервові клітини швидше, ніж стрес.
  5. Фізичні навантаження. Вони мають бути помірними – пілатес, танці, вправи з легкими гантелями, присідання, вправи на прес.
  6. Відволікайте свою голову: ванни з сіллю, дихальні вправи, книги, нові хобі.
  7. Пийте багато рідини. Це приблизно 30-40 мл на кг маси тіла.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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