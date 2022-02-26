Як відрізнити українську військову техніку від російської: важлива інструкція

Пересічним українцям буває не так легко одразу відрізними військову техніку ЗСУ від техніки окупантів. Розповідаємо, які деталі допоможуть вам виявити ворожі танки та інші машини.

Кожен українець повинен знати відмінності у нашій техніці та ворожій. Ці знання можуть врятувати вам життя та знищити окупанта. Якщо коротко, слід звертати увагу на колір та спеціальні позначки на бортах. Далі – детальніше. Інформацією поділилися у Держспецзв'язку.

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Чим відрізняється військова техніка Росії від техніки України

Російська техніка має темно-зелене та болотяне забарвлення. Іноді є триколірне забарвлення.

має темно-зелене та болотяне забарвлення. Іноді є триколірне забарвлення. Українська техніка забарвлена у вигляді "пікселя" або темно-зелений колір, близький до оливкового.

Крім того, ідентифікувати військову техніку окупантів, яка поки що пересувається нашою землею, допоможуть спеціальні позначки на бортах машин.

Умовні позначки на військовій техніці Росії

Коса лінія на кузові – техніка з цим знаком рухається у херсонському напрямку.

– техніка з цим знаком рухається у херсонському напрямку. Мітка Z на кузові – наступ на Харків, також на цьому напрямі помічена Росгвардія (кадировці).

– наступ на Харків, також на цьому напрямі помічена Росгвардія (кадировці). Трикутник – підрозділи на Слов'янськ та Краматорськ.

– підрозділи на Слов'янськ та Краматорськ. Коло – для мобільного резерву.

Важливо! Стежте за оперативними новинами свого регіону / міста / населеного пункту, оскільки уже траплялися випадки, що окупанти захоплювали українську техніку. І довіряйте лише офіційним джерелам.

Що робити, якщо побачили окупаційну техніку

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу або ж дзвоніть хоча б у поліцію (102).

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі з хештегом #війна_проти_україни.

Важливо! У жодному разі не знімайте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу!

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