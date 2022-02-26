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Як відрізнити українську військову техніку від російської: важлива інструкція
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Пересічним українцям буває не так легко одразу відрізними військову техніку ЗСУ від техніки окупантів. Розповідаємо, які деталі допоможуть вам виявити ворожі танки та інші машини.
Кожен українець повинен знати відмінності у нашій техніці та ворожій. Ці знання можуть врятувати вам життя та знищити окупанта. Якщо коротко, слід звертати увагу на колір та спеціальні позначки на бортах. Далі – детальніше. Інформацією поділилися у Держспецзв'язку.
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Чим відрізняється військова техніка Росії від техніки України
- Російська техніка має темно-зелене та болотяне забарвлення. Іноді є триколірне забарвлення.
- Українська техніка забарвлена у вигляді "пікселя" або темно-зелений колір, близький до оливкового.
Крім того, ідентифікувати військову техніку окупантів, яка поки що пересувається нашою землею, допоможуть спеціальні позначки на бортах машин.
Умовні позначки на військовій техніці Росії
- Коса лінія на кузові – техніка з цим знаком рухається у херсонському напрямку.
- Мітка Z на кузові – наступ на Харків, також на цьому напрямі помічена Росгвардія (кадировці).
- Трикутник – підрозділи на Слов'янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.
Важливо! Стежте за оперативними новинами свого регіону / міста / населеного пункту, оскільки уже траплялися випадки, що окупанти захоплювали українську техніку. І довіряйте лише офіційним джерелам.
Що робити, якщо побачили окупаційну техніку
- Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу або ж дзвоніть хоча б у поліцію (102).
- Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі з хештегом #війна_проти_україни.
Важливо! У жодному разі не знімайте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу!
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