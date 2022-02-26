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війна

Тривожна валізка: які продукти варто брати

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Їжа для тривожної валізки - фото 1
Їжа для тривожної валізки / Dmitry Mashkin on Unsplash

Під час збору "тривожної валізки" дуже важливо обирати продукти, які мають довгий термін зберігання. Що найкраще покласти у наплічних у випадку переходу до укриття – читайте далі.

У воєнний час мирне населення повинно завжди мати поряд "тривожну валізку", щоб взяти її у разі надзвичайної ситуації. Окрім медикаментів, засобів особистої безпеки, одягу та посуду, також важливо звернути увагу на правильний набір продуктів, пише Радіо MAXIMUM.

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Не існує ідеального набору їжі для "тривожної валізки", але варто надавати перевагу продуктам з довгим терміном зберігання і тим, які не псуються надто швидко.

Maddi Bazzocco on Unsplash - фото 498764
Maddi Bazzocco on Unsplash

Які продукти покласти у "тривожну валізку":

  • Різноманітні супи швидкого приготування;
  • Енергетичні батончики;
  • Консервовані овочі та бобові (кукурудза, горошок, нут і т. д.);
  • Консервоване м'ясо та риби;
  • Цукор та сіль;
  • Чай та кава у стіках;
  • Арахісове масло;
  • Мед;
  • Сухе молоко;
  • Пшеничне цільнозернове печиво;
  • Вода;
  • Енергетичні напоїв.
  • Локшина та пюре швидкого приготування.

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