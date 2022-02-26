Тривожна валізка: які продукти варто брати

Під час збору "тривожної валізки" дуже важливо обирати продукти, які мають довгий термін зберігання. Що найкраще покласти у наплічних у випадку переходу до укриття – читайте далі.

У воєнний час мирне населення повинно завжди мати поряд "тривожну валізку", щоб взяти її у разі надзвичайної ситуації. Окрім медикаментів, засобів особистої безпеки, одягу та посуду, також важливо звернути увагу на правильний набір продуктів, пише Радіо MAXIMUM.

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Не існує ідеального набору їжі для "тривожної валізки", але варто надавати перевагу продуктам з довгим терміном зберігання і тим, які не псуються надто швидко.

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Які продукти покласти у "тривожну валізку":

Різноманітні супи швидкого приготування;

Енергетичні батончики;

Консервовані овочі та бобові (кукурудза, горошок, нут і т. д.);

Консервоване м'ясо та риби;

Цукор та сіль;

Чай та кава у стіках;

Арахісове масло;

Мед;

Сухе молоко;

Пшеничне цільнозернове печиво;

Вода;

Енергетичні напоїв.

Локшина та пюре швидкого приготування.

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