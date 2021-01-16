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Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки

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Вершкове масло - фото 1
Вершкове масло / agravery

Масло – смачний і поживний продукт, користь якого часто недооцінюють. Можливо, вся річ у тому, що в магазинах, замість якісного товару часто продають підробку. Як же бути?

Фахівці кажуть, що справжнє вершкове масло дуже корисне для організму, тому що містить вітамін А, Д, К, а також кальцій, фосфор, калій, залізо та інші цінні речовини. Але цей продукт часто підробляють. Як же його відрізнити від підробки?

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Щоб перевірити, наскільки ваше вершкове масло натуральне, візьміть склянку окропу, додайте в нього шматочок продукту і подивіться, що станеться. Якщо масло повністю розчиниться, без осаду, залишивши лише маслянисту плівку, значить воно якісне, а якщо в склянці залишаться нерозчинні грудки і осад, значить продукт не натуральний.

Можете також взяти шматочок масла і покласти його на сковорідку, якщо воно справжнє, то швидко розплавитися, залишивши білу пінку і приємний аромат. А от якщо продукт містить рослинні жири, тоді він не дасть пінку і стане прозорим. Крім того, таке вершкове масло, якщо його дістати з холодильника, не буде приставати до ножа або упаковування. Багато людей також орієнтуються за кольором продукту, але це не зовсім правильне рішення, тому що колір залежить від раціону корів.

Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки - фото 443407

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Джерело: chronicle
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