Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки

Масло – смачний і поживний продукт, користь якого часто недооцінюють. Можливо, вся річ у тому, що в магазинах, замість якісного товару часто продають підробку. Як же бути?

Фахівці кажуть, що справжнє вершкове масло дуже корисне для організму, тому що містить вітамін А, Д, К, а також кальцій, фосфор, калій, залізо та інші цінні речовини. Але цей продукт часто підробляють. Як же його відрізнити від підробки?

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Щоб перевірити, наскільки ваше вершкове масло натуральне, візьміть склянку окропу, додайте в нього шматочок продукту і подивіться, що станеться. Якщо масло повністю розчиниться, без осаду, залишивши лише маслянисту плівку, значить воно якісне, а якщо в склянці залишаться нерозчинні грудки і осад, значить продукт не натуральний.

Можете також взяти шматочок масла і покласти його на сковорідку, якщо воно справжнє, то швидко розплавитися, залишивши білу пінку і приємний аромат. А от якщо продукт містить рослинні жири, тоді він не дасть пінку і стане прозорим. Крім того, таке вершкове масло, якщо його дістати з холодильника, не буде приставати до ножа або упаковування. Багато людей також орієнтуються за кольором продукту, але це не зовсім правильне рішення, тому що колір залежить від раціону корів.

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