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Що відбувається з організмом після щільної вечері

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Щільна вечеря негативно впливає на ваш організм - фото 1
Щільна вечеря негативно впливає на ваш організм

Усі ми пам'ятаємо мудрість про те, що вечерю потрібно віддати ворогу. Виявляється, звичка щільно наїдатися вечорами викликає цілий каскад подій у нашому тілі. Розповідаємо, чому не варто надто багато їсти перед сном.

До вашої уваги зміни, які відбуваються з організмом після щільної вечері. Відразу ж зауважимо, що радісного тут мало.

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Поганий апетит вранці. Занадто багато їжі вечорами може викликати відсутність апетиту наступного ранку. Це призведе до пропуску сніданку. А це – найважливіший прийом їжі за день.

Захворювання шлунково-кишкового тракту. Якщо ви постійно отримуєте великі порції їжі на ніч, то травлення порушиться, а згодом це може привести до шлунково-кишкових захворювань – гастриту, виразки шлунка, ентериту, запорів і навіть раку товстої кишки.

Підвищення пульсу. Через переїдання серце повинне працювати інтенсивніше, ніж зазвичай, для перетравлення їжі. Це може привести до підвищення пульсу. Прийом їжі вечорами також може викликати підвищення артеріального тиску. Вживання висококалорійних страв після 18:00 збільшує ризик високого тиску і зростання рівня цукру в крові, що загрожує діабетом другого типу.

Що відбувається з організмом після щільної вечері - фото 443162

Поганий сон. Щільні вечері заважають хорошому сну вночі. Дефіцит сну, своєю чергою, може вплинути на самопочуття наступного дня. А це стане причиною стресу і втоми вранці.

Гострий панкреатит. Переїдання може збільшити ризик гострого панкреатиту у людей з камінням в жовчному міхурі. Іноді раптовий спалах гострого панкреатиту призводить до летального результату.

Тож ми не рекомендуємо надто багато їсти перед сном. Також варто пам'ятати про те, що останній прийом їжі має бути за 2-3 години до походу у спальню. Це просте правило дозволить вам міцно спати, а також прокинутися бадьорими наступного ранку.

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Джерело: Med2
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