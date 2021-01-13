На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці продукти ефективно борються зі стресом
-
- 44
Після сильного стресу може наздогнати нелюдський голод. У цей момент не можна піддаватися спокусі. Експерти рекомендують з'їсти корисний продукт, який не тільки позитивно вплине на травлення, але й знизить рівень стресу.
До вашої уваги продукти, які допоможуть побороти стрес. Додайте їх до свого раціону у ситуаціях, коли емоції буквально зашкалюють.
Це цікаво: Названий простий спосіб зняти стрес за 1 хвилину
При незначному стресі
Усього одне горня зеленого чаю здатне нормалізувати альфа-активність головного мозку. Ефект, який при цьому відчуває людина, можна порівняти зі спокоєм і умиротворенням. Так на організм впливає амінокислота теанін, яка ще й підвищує вироблення дофаміну – гормону радості.
Для сильнішого ефекту до чаю можна додати трохи чорного шоколаду. Однак слід уточнити, що подіє тільки шоколад, в якому міститься не менше 70% какао-бобів. Ці солодощі провокують викид серотоніну, який пригнічує поганий настрій і негативні емоції. Ще один позитивний ефект від чорного шоколаду – нормалізація артеріального тиску.
Після стресу організм повинен "придушити" речовини, які виробляються в критичних ситуаціях: адреналін і кортизол. Якщо цього не зробити, то вже скоро стрес може перерости у депресію. З відновленням гормонального фону ідеально справляються цитрусові (апельсини, грейпфрути та мандарини). У цих фруктах містяться речовини, які прискорюють процес розпаду кортизолу й адреналіну.
При середньому стресі
Навіть у невеликій порції звичайної їжі можна знайти користь. Наприклад, у вівсяній каші. Складні вуглеводи здатні прискорити вироблення серотоніну. При перетравленні клітковини, яка міститься у вівсянці, кишківник вивільняє величезну кількість глюкози. У сукупності ці 2 процеси підвищують настрій.
Одним з найкращих ліків проти стресів вважається звичайна спаржа. Усе завдяки наявності фолієвої кислоти. Ця речовина підвищує загальну стійкість до стресів і позитивно впливає на нервову систему. Фолієву кислоту можна знайти в інших овочах переважно зеленого кольору.
При сильному стресі
Омега-3 має унікальну властивість. Ці поліненасичені жирні кислоти здатні блокувати вироблення гормонів стресу. Найбільшим джерело Омега-3 вважаються волоські горіхи. Рівень цих жирних кислот необхідно регулярно підтримувати, оскільки організм не здатний самостійно їх синтезувати.
У нервової системи людини є одне найвразливіше місце – щитоподібна залоза. Зазвичай від її стану безпосередньо залежить настрій людини. Зміцнити її здоров'я можна за допомогою морської капусти, яка багата йодом.
Тож додайте ці продукти, щоб побороти стрес і почуватися відмінно. Тим паче що вони принесуть ще багато користі вашому організму.
Читайте також: Названі вагомі причини відмовитися від щоденного вживання кави
-
20:46Лікарка розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження
-
20:19Емма Робертс показала перше зворушливе фото з маленьким сином
-
19:56Три прості вправи для зняття болю в шиї
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
19:32Канадець навчив свого пса приносити пиво з холодильника: кумедне відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:21Вчені визначили найсексуальнішу групу крові
-
19:12Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком
-
18:54Даша Астаф'єва показала, як створює свої відверті фотографії: відео
-
18:42Cadillac представив футуристичний концепт персонального транспорту майбутнього
-
18:20Брюса Вілліса безцеремонно вигнали з магазину: що наробив актор
-
18:13Гороскоп на 14 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як вегетаріанський спосіб життя впливає на організм людини
-
17:42Програміст забув пароль від жорсткого диску: на ньому лежать біткойни на мільйони доларів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
17:11Ці продукти ефективно борються зі стресом
-
16:53Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу
-
16:43Експерти DxOMark оцінили можливості камер Samsung Galaxy S20 FE
-
16:22Риси характеру, які дуже відштовхують людей
-
16:13Volkswagen відкликає 56 тисяч хетчбеків Golf: у чому причина
-
15:54Вікторія Бекхем розповіла, як Елтон Джон вплинув на розпад Spice Girls
-
15:47Платний в'їзд до Європи: як це працюватиме для жителів України
-
15:31Донька зірки Форсажу Пола Вокера знялася для лукбука Proenza Schouler: стильні фото
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення