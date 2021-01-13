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Ці продукти ефективно борються зі стресом

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Ці продукти допоможуть усунути стрес - фото 1
Ці продукти допоможуть усунути стрес

Після сильного стресу може наздогнати нелюдський голод. У цей момент не можна піддаватися спокусі. Експерти рекомендують з'їсти корисний продукт, який не тільки позитивно вплине на травлення, але й знизить рівень стресу.

До вашої уваги продукти, які допоможуть побороти стрес. Додайте їх до свого раціону у ситуаціях, коли емоції буквально зашкалюють.

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При незначному стресі

Усього одне горня зеленого чаю здатне нормалізувати альфа-активність головного мозку. Ефект, який при цьому відчуває людина, можна порівняти зі спокоєм і умиротворенням. Так на організм впливає амінокислота теанін, яка ще й підвищує вироблення дофаміну – гормону радості.

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Для сильнішого ефекту до чаю можна додати трохи чорного шоколаду. Однак слід уточнити, що подіє тільки шоколад, в якому міститься не менше 70% какао-бобів. Ці солодощі провокують викид серотоніну, який пригнічує поганий настрій і негативні емоції. Ще один позитивний ефект від чорного шоколаду – нормалізація артеріального тиску.

Ці продукти ефективно борються зі стресом - фото 442950

Після стресу організм повинен "придушити" речовини, які виробляються в критичних ситуаціях: адреналін і кортизол. Якщо цього не зробити, то вже скоро стрес може перерости у депресію. З відновленням гормонального фону ідеально справляються цитрусові (апельсини, грейпфрути та мандарини). У цих фруктах містяться речовини, які прискорюють процес розпаду кортизолу й адреналіну.

При середньому стресі

Навіть у невеликій порції звичайної їжі можна знайти користь. Наприклад, у вівсяній каші. Складні вуглеводи здатні прискорити вироблення серотоніну. При перетравленні клітковини, яка міститься у вівсянці, кишківник вивільняє величезну кількість глюкози. У сукупності ці 2 процеси підвищують настрій.

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Одним з найкращих ліків проти стресів вважається звичайна спаржа. Усе завдяки наявності фолієвої кислоти. Ця речовина підвищує загальну стійкість до стресів і позитивно впливає на нервову систему. Фолієву кислоту можна знайти в інших овочах переважно зеленого кольору.

При сильному стресі

Омега-3 має унікальну властивість. Ці поліненасичені жирні кислоти здатні блокувати вироблення гормонів стресу. Найбільшим джерело Омега-3 вважаються волоські горіхи. Рівень цих жирних кислот необхідно регулярно підтримувати, оскільки організм не здатний самостійно їх синтезувати.

Ці продукти ефективно борються зі стресом - фото 442948

У нервової системи людини є одне найвразливіше місце – щитоподібна залоза. Зазвичай від її стану безпосередньо залежить настрій людини. Зміцнити її здоров'я можна за допомогою морської капусти, яка багата йодом.

Тож додайте ці продукти, щоб побороти стрес і почуватися відмінно. Тим паче що вони принесуть ще багато користі вашому організму.

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Джерело: Medikforum
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