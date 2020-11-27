Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Як відновити збитий режим сну?

  • 15
Сон - фото 1
Сон / tgraph

Щоб добре висипатися, треба створити правильний ритуал відходу до сну. І ось декілька порад, які допоможуть це зробити.

Перевірте, чи зручне ваше ліжко
Зробіть все можливе, щоб ваше ліжко допомагало вам правильно засипати. Спроба спати на матраці, який більше схожий на дерев'яну дошку, не допоможе в боротьбі з безсонням. Вкладайте гроші в місце вашого сну, щоб пожинати плоди.

І ще: Що їсти, щоб бути розумнішим: смачні продукти для покращення роботи мозку

Вимкніть ваші електронні пристрої
Смартфони викликають безсоння? Відомий американський лікар Ендрю Вайль відповів на це питання ще в 2015 році. "Одна з проблем полягає в тому, що синє світло, що випромінюється гаджетами, може пригнічувати вироблення гормону мелатоніну, що регулює сон, і викликати безсоння".

Контролюйте температуру в кімнаті
Якщо вам жарко і задушливо, або, навпаки, занадто холодно, заснути буде набагато складніше. Ідеальною для сну вважається температура 20°C, тобто по ідеї вам має бути трохи прохолодно. У зимовий період, коли активно працює система опалення, провітрюйте спальню перед відходом до сну.

Запаліть свічки
Спробуйте проводити години перед відходом до сну в кімнаті, освітленій свічками, а не електричними лампами. Природне світло, м'які тіні можуть створити у вашій кімнаті відповідну для засипання розслаблюючу атмосферу. Спробуйте аромасвічки з лавандою або ваніллю.

Як відновити збитий режим сну? - фото 436902

Це цікаво: Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад

Джерело: siberianhealth
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
  • 19 листопада, 11:23
  • 381
Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
  • 23 листопада, 17:19
  • 290
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2676931
Загрузка...
Новини