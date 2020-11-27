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Як відновити збитий режим сну?
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Щоб добре висипатися, треба створити правильний ритуал відходу до сну. І ось декілька порад, які допоможуть це зробити.
Перевірте, чи зручне ваше ліжко
Зробіть все можливе, щоб ваше ліжко допомагало вам правильно засипати. Спроба спати на матраці, який більше схожий на дерев'яну дошку, не допоможе в боротьбі з безсонням. Вкладайте гроші в місце вашого сну, щоб пожинати плоди.
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Вимкніть ваші електронні пристрої
Смартфони викликають безсоння? Відомий американський лікар Ендрю Вайль відповів на це питання ще в 2015 році. "Одна з проблем полягає в тому, що синє світло, що випромінюється гаджетами, може пригнічувати вироблення гормону мелатоніну, що регулює сон, і викликати безсоння".
Контролюйте температуру в кімнаті
Якщо вам жарко і задушливо, або, навпаки, занадто холодно, заснути буде набагато складніше. Ідеальною для сну вважається температура 20°C, тобто по ідеї вам має бути трохи прохолодно. У зимовий період, коли активно працює система опалення, провітрюйте спальню перед відходом до сну.
Запаліть свічки
Спробуйте проводити години перед відходом до сну в кімнаті, освітленій свічками, а не електричними лампами. Природне світло, м'які тіні можуть створити у вашій кімнаті відповідну для засипання розслаблюючу атмосферу. Спробуйте аромасвічки з лавандою або ваніллю.
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