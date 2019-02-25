Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress

Якщо ви бодай раз задумувалися над покупкою смартфона з популярної платформи AliExpress, цей матеріал – обов'язковий до прочитання. Розповідаємо вам про переваги та підводні камені, про які варто знати перед тим, як віддавати свої гроші.

Що ж змушує нас купувати смартфони на AliExpress?

Передовсім те, що низка пристроїв потрапляють на ринок України з явно завищеним цінником. І це стосується як відвертих китайців, так і брендів таких, як Apple! У бажанні добряче зекономити ми й "вирушаємо" на AliExpress, який пропонує нам гаджети з набагато привабливішим цінником.

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Цифри: популярний бюджетник Redmi Note 5 офіційно в Україні продається за 5555 гривень за версію 4+64 ГБ. На "Алі" за таку ж конфігурацію необхідно викласти 4200 гривень. Як вам така різниця?

Погодьтесь, навіщо платити більше за ідентичний товар? Це ж стосується і усіляких аксесуарів: чохлів, зарядників тощо. Втім, коли мова йде про покупку у кілька тисяч гривень, хочеться, щоб усе пройшло гладко, а ваші кровні не були витрачені дарма.

Те, чого у нас не продають

Ще одна вагома причина пошукати смартфон на "Алі" – можливість придбати гаджет, який офіційно на теренах України не продається. Китайці не були б китайцями, якби не випускали свої версії або й зовсім окремі моделі для ринку Піднебесної.

Офіційно Xiaomi Mi8 SE в Україні не продають

Xiaomi Mi8 SE – популярний гаджет компанії, який офіційно не "завезли" до України, а дарма! Не всім користувачам хочеться переплачувати за наявність NFC, топове залізо та камери. Натомість, Mi8 SE – гаджет з Amoled-екраном, що припало б до душі тим, хто готовий перейти з Samsung на Xiaomi, але не звик користуватися пристроєм з IPS-матрицею. Звичайно ж, SE можна придбати в інтернет-магазинах України, але за цю можливість потрібно буде добряче переплатити. Знову повертаємося до теми привабливих цінників.

Комплект від продавця!

Ще одна тема, яка пронизана економією, але без цього ніяк. Низка продавців пропонує купувати не лише смартфон, а цілі комплекти. До прикладу, покупцю пропонують взяти гаджет з фітнес-браслетом або навушниками. Звичайно ж, зі знижкою. Хай мова йде про 5-10 доларів, але це все одно краще, ніж переплачувати. Тим більше, що низка аксесуарів на теренах нашої країни коштує значно дорожче, аніж у Китаї – на їхній батьківщині.

Популярні комплекти з Mi Band 3 та захисним склом

Не варто забувати й про щедрість деяких продавців, які буквально завалюють своїх покупців дрібними та корисними подарунками. Це може бути захисне скло, додатковий чохол, блок живлення з підтримкою швидкої зарядки. Дарованому коню, як то кажуть, у зуби не заглядають. Тим більше, що наші мережі рідко задобрюють клієнтів додатковими "ніштячками".

Якщо підбити впевнену жирну риску, то плюс один, але суттєвий – економія грошей, що дуже й дуже добре. Але все, що "добре" має свої підводні камені, про які варто знати перед покупкою.

Відсутність гарантії

Здебільшого, якщо ви наважилися на покупку смартфона з Китаю, потрібно бути готовими до того, що він буде без гарантійного обслуговування. Низка продавців його пропонує, але за додаткову плату. Все ж краще так, аніж ніяк. Утім, якщо ви рідко стикаєтесь з сервісними центрами, а єдина поломка вашого гаджета – розбитий екран, то й хвилюватися через відсутність гарантії не варто. Ми просто не могли цей пункт не озвучити для тих, кому дуже важливо, щоби їхній пристрій можна було безкоштовно відремонтувати, якщо буде така необхідність.

Пам'ятайте, що гарантія не розповсюджується на розбиті екрани

Заводський брак

Чим відрізняється покупка в українських інтернет-магазинах від китайських? А тим, що ви не купуєте кота в мішку, заплативши попередньо гроші. При отриманні товару в Україні ви можете його оглянути та відмовитися від нього, якщо вам щось не сподобалося. AliExpress – майданчик, де ви платите гроші наперед, а це означає, що отриманий товар – ваш головний біль.

Звичайно ж, можна відкривати суперечки, але, як показує практика, мороки з ними дуже й дуже багато. Тим більше, що китайці попросять вас відправити назад пристрій, аби вони могли повернути ваші гроші. Запарно, чи не так?

Отже, розпаковуєте ви коробку і виявляєте, що екран не вельми якісний або ще якась біда. До таких ситуацій потрібно бути морально готовими. Покупка на AliExpress – російська рулетка. Якщо пощастить, а так буває з більшістю покупок, ви отримаєте тільки задоволення. Якщо ні – таке життя.

Підробки всюди

Якщо вам спало на думку придбати з AliExpress, до прикладу, iPhone, то будьте готові, що отримаєте підробку. Причому, це не буде відверте китайське "гівенце", а гаджет, який і ззовні, і зсередини буде нагадувати "яблучний" пристрій. Ви навіть зможете зайти в копію App Store, але усе це немає нічого спільного з оригінальною продукцією від Apple. І не потрібно вірити всім тим блогерам, які розповідають, що за кілька тисяч купили собі 7ий "айфон" з Китаю. Такі ролики знімаються для хайпу, а не для того, щоб ви дійсно могли зекономити свої гроші.

Пам'ятайте, що скупий платить двічі, а то й тричі!

Будьте готові, що купите копію

Refurbished – буває не зовсім відновлений

Останнім часом на AliExpress з'явилося багато оголошень з продажем відновлених смартфонів від Samsung. Звучить дуже круто, але є ДУЖЕ багато "але"! Зокрема, ви можете придбати не просто користований гаджет, а пристрій, який не буде підтримувати й половини тих функцій, які були заявлені виробником.

Samsung Galaxy S7 зараз можна купити за 6 тисяч гривень. Відновлений. З повною комплектацією. Хоч бери і замовляй вже! Але я наполегливо не рекомендую це робити, і до цього мене підштовхують коментарі.

По-перше, користувачі скаржаться на те, що скло на пристроях приклеєне погано. Ви ж не хочете, щоб ваш екран відпав під час користування? А таке цілком може статися.

По-друге, 7-му "Галактику" часто беруть через наявність у ній NFC-модуля, але "версія з аліекспрес" не буде підтримувати його роботу. Тут є логічне пояснення: китайці ставлять на пристрій "сіру" прошивку, яка блокує роботу низки програм, підв'язаних до персональних даних таких, як номери карток і так далі. Розрахуватися телефоном у магазині? Ні, не чули!

По-третє, вам можуть привезти просто користований телефон з потертим корпусом. І все було б нічого, якби продавці про це писали чесно, але ж ні...

Хочете купити телефон – читайте уважно коментарі. Іноді там можна побачити таке, що миттю зупинить вас за крок до фатальної помилки!

Українським митникам вітання

Пам'ятаєте про закон, який зменшує вартість безкоштовних посилок з-за кордону? Якщо ви таки хочете купити собі гаджет з Китаю, будьте готові, що українські митники попросять доплатити за нього. І не гоже буде відмовлятися, адже пристрій уже оплачений повністю. Звичайно ж, мито не є шаленим, але неприємний осад залишиться.

Будьте готові сплатити податок за суму, яка перевищує ліміт. До 30 червня це 150 євро, а з 1 липня – 100 євро! Отже, вам потрібно викласти ще ПДВ у 20% та 10% мита з суми, яка йде "поверх" базової!

Вартість покупки може суттєво зрости

Покупка смартфона на AliExpress – ідея дуже й дуже крута, якщо ви готові до того, що щось може піти не за планом. Ми ж наполегливо рекомендуємо моніторити коментарі, а також порівнювати ціни на українських інтернет-магазинах, адже іноді буває так, що у нас – дешевше!

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