На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
- 0
Секс-експерт Емілі Морс поділилась найкращими ідеями, як провести святковий період наодинці так, щоб не сумувати. Навіть, якщо вам не вдалось зустрітись з близькими, не варто засмучуватись.
Доктор та секс-експерт Емілі Морс зі США поділилась своїми порадами для тих, хто проводить святковий сезон наодинці. Цієї зими вона радить соло кохання, цифровий детокс та відпочинок. Фахівець вважає, що це чудовий період, аби зосередитись на собі.
І ще: Дві прості поради, як навчитись цінувати те, що є
Задовольніть себе
Як і багато інших видів діяльності, мастурбація допомагає збільшити рівень гормонів щастя. Дофамін підіймає настрій, а окситоцин (гормон любові) допомагає знизити кортизол. Соло кохання справді допомагає боротись з самотністю.
Зробіть перерву в соцмережах
"Свята можуть бути особливо складними, якщо навколо чимало фото людей у сімейному колі. Тому краще зосередитись на речах, які вже є у реальному світі", – радить експерт.
Тому краще не скролити стрічку соцмереж, а почитати книгу чи прийняти ванну.
Напишіть справжній лист
Перерва від соціальних мереж передбачає відмову і від цифрового спілкування, тому можна почати писати справжні листи. Це забере більше часу, але навчить якісно висловлювати свої думки, а також приємно здивує близьких людей.
"У світі цифрового спілкування отримання звичайного листа може бути дуже приємним", – пояснила доктор.
Поміркуйте про свій рік
Звісно ж, 2020 можна назвати американськими гірками, тож всі з нетерпінням чекають його закінчення. Тому дуже доречним бути поставити собі кілька питань, приміром, що вдалось дізнатись, що покращити, як ви змінились.
Саме визнання свого саморозвитку навіть в таких умовах дозволяє почуватись значно краще. А також доводить, що 2020 не був настільки поганим.
Читайте також: Як друзі насправді допомагають залишатись молодим: нове дослідження
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
21:2030 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Дівчинка не знала, як кататись з гірки і стала зіркою мережі (відео)
-
20:21Дві прості поради, як навчитись цінувати те, що є
-
19:51Вихідні на новорічні свята 2021: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
18:49З яких келихів треба пити шампанське
-
18:18Гороскоп на 30 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Коли хотів приготувати вечерю: відео з консервою обурило Reddit
-
17:20Курс долара 2021 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році
-
17:01Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2021
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
16:30Салати без майонезу на Новий рік 2021: прості рецепти корисних страв
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:18Які продукти обов'язково мають бути у раціоні після 60
-
15:51Не корона, бро: футболіст Селезньов кумедно переспівав вірусну пісню
-
15:20Ось чому не варто ідеально мити скляні двері: епічне відео
-
14:50Папарацці підловили розповнілу Лану Дель Рей: фото шокували шанувальників співачки
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
14:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: оригінальні ідеї у фото
-
13:47У США назвали найкращу ринг-гьорл 2020 року у MMA: гарячі знімки красуні
-
13:20Chevrolet показав найдешевший автомобіль у США
-
13:00Небезпека новорічних феєрверків: що потрібно знати про піротехніку
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
11:21Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня
-
07:20Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах
- 27 грудня
-
21:51Учені розповіли, яких чоловіків вважають найкращими коханцями
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора