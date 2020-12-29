Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта

Секс-експерт Емілі Морс поділилась найкращими ідеями, як провести святковий період наодинці так, щоб не сумувати. Навіть, якщо вам не вдалось зустрітись з близькими, не варто засмучуватись.

Доктор та секс-експерт Емілі Морс зі США поділилась своїми порадами для тих, хто проводить святковий сезон наодинці. Цієї зими вона радить соло кохання, цифровий детокс та відпочинок. Фахівець вважає, що це чудовий період, аби зосередитись на собі.

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Задовольніть себе

Як і багато інших видів діяльності, мастурбація допомагає збільшити рівень гормонів щастя. Дофамін підіймає настрій, а окситоцин (гормон любові) допомагає знизити кортизол. Соло кохання справді допомагає боротись з самотністю.

Зробіть перерву в соцмережах

"Свята можуть бути особливо складними, якщо навколо чимало фото людей у сімейному колі. Тому краще зосередитись на речах, які вже є у реальному світі", – радить експерт.

Тому краще не скролити стрічку соцмереж, а почитати книгу чи прийняти ванну.

Напишіть справжній лист

Перерва від соціальних мереж передбачає відмову і від цифрового спілкування, тому можна почати писати справжні листи. Це забере більше часу, але навчить якісно висловлювати свої думки, а також приємно здивує близьких людей.

"У світі цифрового спілкування отримання звичайного листа може бути дуже приємним", – пояснила доктор.

Поміркуйте про свій рік

Звісно ж, 2020 можна назвати американськими гірками, тож всі з нетерпінням чекають його закінчення. Тому дуже доречним бути поставити собі кілька питань, приміром, що вдалось дізнатись, що покращити, як ви змінились.

Саме визнання свого саморозвитку навіть в таких умовах дозволяє почуватись значно краще. А також доводить, що 2020 не був настільки поганим.

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